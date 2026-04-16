Москва16 апр Вести.Суд избрал меру пресечения заместителю генерального директора МХАТ имени М. Горького Артуру Гезерову, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как стало известно, Басманный районный суд Москвы отправил фигуранта под арест.

Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Отмечается, что замгендиректора МХАТ имени Горького обвиняют в растрате. Он пробудет под стражей как минимум до 8 июня текущего года.