При реконструкции сцены в МХАТ было растрачено более 2 млрд рублей Кехману и подрядчику реконструкции МХАТа вменили растрату свыше 2 млрд рублей

Москва17 апр Вести.Экс-директору МХАТ им. Горького Кехману и его заместителю Гезерову вменили растрату свыше 2 миллиардов рублей по госконтракту на реконструкцию сцены, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с расследованием уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 16 апреля 2026 года арестован Артур Гезеров.

Уголовное дело о растрате было возбуждено в отношении Кехмана в 2025 году, в сентябре он был снят с должности.