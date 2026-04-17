Москва17 апрВести.Экс-директору МХАТ им. Горького Кехману и его заместителю Гезерову вменили растрату свыше 2 миллиардов рублей по госконтракту на реконструкцию сцены, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с расследованием уголовного дела.
Ранее сообщалось, что 16 апреля 2026 года арестован Артур Гезеров.
Уголовное дело о растрате было возбуждено в отношении Кехмана в 2025 году, в сентябре он был снят с должности.