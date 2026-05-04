В Омске гендиректор организации арестован за мошенничество с госконтрактами

Омский бизнесмен подозревается в крупном хищении у Центра Хруничева В Омске гендиректор организации арестован за мошенничество с госконтрактами

Москва4 мая Вести.В Омске суд арестовал руководителя подрядной организации, гендиректора ООО "РСТ-генподряд" Золотарева по обвинению в хищении у Центра имени Хруничева более 540 млн рублей. Подробности сообщает Telegram-канал судов Омской области.

По материалам следствия, с 2022 по 2025 год 53-летний обвиняемый в сговоре с неустановленными лицами похитил более 545 млн рублей у АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". Хищение произошло в рамках выполнения госконтракта по реконструкции корпусов для серийного производства ракет-носителей "Ангара".

Следствие считает, что Золотарев изготовил и предоставил в Федеральное казначейство фиктивные документы о приобретении у подконтрольных обвиняемому организаций мостовых кранов по завышенной цене.

Суд с учетом представленных материалов и данных о личности постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО говорится в сообщении

Также Золотарев проходит подозреваемым еще по двум аналогичным эпизодам.