В Воронеже началось слушание дела о хищении у структуры Роскосмоса более 5 млрд

Обвиняемый в хищении более 5 млрд рублей у структуры Роскосмоса признал вину В Воронеже началось слушание дела о хищении у структуры Роскосмоса более 5 млрд

Москва26 июн Вести.В Советском райсуде Воронежа прошло первое заседание по уголовному делу о хищении более 5 миллиардов рублей у АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА), региональной структуры госкорпорации "Роскосмос". Фигурант полностью признал вину в мошенничестве, сообщает издание "Коммерсант".

Обвиняемым является гендиректор московского ООО "Нагваль стройтех" Сергей Гутенко.

ООО "Нагваль стройтех" и ООО "Гарантстрой" заключили контракты на участие в создании производства шар-баллонов для изделий ракетно-космической техники и объединенного производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей "Союз" на площадке КБХА в Воронеже. Однако, по версии следствия, Гутенко сначала сфальсифицировал данные о соответствии подконтрольных ему компаний требованиям заказчика, а потом подделал документы о полном выполнении работ.

В действительности же, как показала экспертиза, компании выполнили работы примерно на 535 миллионов рублей, после чего КБХА в одностороннем порядке расторгла с ними контракты. По оценке следствия, предприятию был нанесен ущерб в размере более 5 миллиардов рублей.

Уголовное дело о хищении денег у Роскосмоса было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России в июне 2025 года. В том же году Гутенко покинул Россию. Его объявили в международный розыск. Гутенко был задержан в Таиланде и 19 февраля депортирован в Россию.

После оглашения обвинительного заключения Советский райсуд Воронежа продлил срок содержания Гутенко под стражей до 7 декабря.