В Москве задержаны руководители компании, похитившие 12 млрд на авиазапчастях Топ-менеджеры ГК "Протектор" задержаны по делу о хищении 12 млрд рублей

Москва21 июл Вести.Правоохранительные органы выявили хищение около 12 миллиардов рублей, предназначавшихся для закупки запчастей для самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что обвинения предъявлены главному бухгалтеру ГК "Протектор" Дмитрию Гетто, коммерческому директору компании Татьяне Тарасовой и Ольге Провоторовой - матери основного акционера холдинга Павла Провоторова.

По версии следствия, фигуранты убедили заказчиков, что имеют налаженные каналы поставок комплектующих, получили авансы, но обязательства не выполнили. Деньги выводились через подконтрольные российские и иностранные компании под видом оплаты услуг, а фактически не направлялись на исполнение контрактов. При этом заказчикам сообщали, что запчасти для самолетов находятся на складах поставщиков за границей и будут отгружены сразу после завершения расчетов.

Тверской суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) предъявлены главному бухгалтеру ГК "Протектор" Дмитрию Гетто, коммерческому директору компании Татьяне Тарасовой и Ольге Провоторовой - матери основного акционера холдинга Павла Провоторова… Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил фигурантов под стражу на два месяца говорится в публикации

Расследование ведет Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По данным источников, в настоящее время Павел Провоторов находится за пределами России.

РБК обратился за комментариями в Росавиацию и пресс-центр Министерства внутренних дел.