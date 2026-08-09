Суд в Москве арестовал производителей дронов по обвинению в мошенничестве

В Москве арестованы производители дронов, их обвиняют в мошенничестве Суд в Москве арестовал производителей дронов по обвинению в мошенничестве

Москва9 авг Вести.Кузьминский районный суд Москвы арестовал действующего и бывшего гендиректоров компании-производителя беспилотных систем ООО "Дрон Солюшнс" Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию, сообщает ""Коммерсант" со ссылкой на данные из базы суда.

Им инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) отмечается в публикации

Компания "Дрон Солюшн" зарегистрирована в Москве в феврале 2018 года. Она разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе нейросетей, занимается научными исследованиями. В компании утверждают, что их беспилотники могут функционировать практически в любых климатических условиях.

Барбасову принадлежит около 40% акций компани, Хазалия является миноритарным акционером.