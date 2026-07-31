Топ-менеджеров "Эфко" арестовали за мошенничество с дронами для Минобороны Mash: топ-менеджеры "Эфко" продавали дроны с наценкой 566,6%

Москва31 июл Вести.Ключевые члены группы компаний "Эфко" арестованы в Москве по подозрению в мошенничестве при поставках БПЛА Министерству обороны РФ, передает Mash.

По его данным, военному ведомству в рамках госконтракта поставили тысячу дронов Vampire, каждый стоимостью 8 миллионов рублей. По документам они проходили как продукция отечественного производства.

При этом ключевые комплектующие закупались в Китае, где стоимость аппарата не превышала 1,2 миллиона рублей.

В России БПЛА добавляли отечественный обвес и реализовывали уже с наценкой 566,6 процента.

Ранее сообщалось о задержании директора по стратегическому развитию Романцева, замдиректора Кустовой, председателя совета директоров компании Валерия Кустова и гендиректора Евгения Ляшенко. Суд оставил подозреваемых под стражей на 2 месяца по обвинению в мошенничестве и растрате.