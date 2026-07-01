Москва31 июлВести.Мещанский районный суд Москвы постановил заключить под стражу генерального директора группы компаний "Эфко" Евгения Ляшенко на срок два месяца.
Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале суда.
Ляшенко обвиняют в растрате и мошенничестве (часть 4 статьи 160 и ч часть 4 статьи 159 УК РФ). Вместе с ним ранее был задержан председатель совета директоров и основной акционер "Эфко" Валерий Кустов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Под стражу также взяли заместителя директора по развитию ГК "Эфко" Екатерину Кустову и директора по развитию управляющей компании группы Владислава Романцева.