Гендиректор группы компаний "Эфко" Ляшенко арестован и отправится в СИЗО Гендиректор ГК "Эфко" Ляшенко арестован по решению суда

Москва31 июл Вести.Мещанский районный суд Москвы постановил заключить под стражу генерального директора группы компаний "Эфко" Евгения Ляшенко на срок два месяца.

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале суда.

Ляшенко обвиняют в растрате и мошенничестве (часть 4 статьи 160 и ч часть 4 статьи 159 УК РФ). Вместе с ним ранее был задержан председатель совета директоров и основной акционер "Эфко" Валерий Кустов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Под стражу также взяли заместителя директора по развитию ГК "Эфко" Екатерину Кустову и директора по развитию управляющей компании группы Владислава Романцева.