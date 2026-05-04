Гендиректор "Красмаша" Гаврилов помещен в СИЗО по делу о растрате В СИЗО Красноярска помещен гендиректор "Красмаша" Гаврилов

Москва4 мая Вести.Генеральный директор "АО Красноярский машиностроительный завод" Александр Гаврилов был помещен в СИЗО города Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он находится под стражей с конца апреля.

В конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска приводит агентство слова своего источника

На должности гендиректора Гаврилов находится с 2018 года. В общей же сложности он работает в "Красмаше" с 2005 года. С тех пор он занимал в компании различные руководящие посты.