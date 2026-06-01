Москва1 июн Вести.Лефортовский районный суд столицы арестовал генерального директора российского брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейской инвестиционной компании Mind Money Юлии Хандошко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования.

В статье говорится, что финансисты были заключены под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно информации из судебной картотеки, соответствующее решение было принято в конце мая, а в законную силу оно вступит второго июня.

Ранее оба топ-менеджера были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следственные действия в отношении Седушкина и Хандошко связаны с их профессиональной деятельностью, касающейся разблокировки замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Брокерская фирма Седушкина выступала официальным организатором процедуры централизованного обмена ценными бумагами. В рамках этого процесса иностранные граждане выкупали у российских инвесторов их заблокированные из-за санкций ЕС зарубежные активы, используя для этого денежные средства со специализированных рублевых счетов типа "С".

