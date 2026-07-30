По подозрению в мошенничестве арестованы топ-менеджеры ГК "Эфко"

Топ-менеджеры ГК "Эфко" арестованы по делу о мошенничестве По подозрению в мошенничестве арестованы топ-менеджеры ГК "Эфко"

Москва30 июл Вести.Заместителя директора по развитию ГК "Эфко" Екатерину Кустову и директора по развитию управляющей компании группы Владислава Романцева взяли под стражу по подозрению в мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Мещанского районного суда Москвы.

Постановлениями суда от 29 июля в отношении Романцева и Кустовой избраны меры пресечения в виде заключения под стражу приводит издание информацию инстанции

Отмечается, что фигуранты арестованы до конца сентября 2026 года.

Ранее стало известно о задержании заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллы Половчени.

Предположительно, все трое могут фигурировать в деле о махинациях при производстве гражданских БПЛА.