Москва30 июлВести.Заместителя директора по развитию ГК "Эфко" Екатерину Кустову и директора по развитию управляющей компании группы Владислава Романцева взяли под стражу по подозрению в мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Мещанского районного суда Москвы.
Постановлениями суда от 29 июля в отношении Романцева и Кустовой избраны меры пресечения в виде заключения под стражуприводит издание информацию инстанции
Отмечается, что фигуранты арестованы до конца сентября 2026 года.
Ранее стало известно о задержании заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллы Половчени.
Предположительно, все трое могут фигурировать в деле о махинациях при производстве гражданских БПЛА.