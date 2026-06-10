Москва10 июн Вести.ФСБ России показала кадры задержания гендиректора ООО "Экологистика" Рустама Кочесокова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, компанию-оператора по обращению с отходами обвиняют в неуплате более 500 млн рублей налогов. Для уклонения искажалась налоговая отчетность: создавались фирмы-однодневки, с ними заключались договоры, а в отчетах фигурировали фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС.

По адресам руководителей и офисов компании проведены около 30 обысков. Изъяты необходимые документы и цифровые материалы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.