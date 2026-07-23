Москва23 июл Вести.В рамках совместной операции ФНС России и правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор теневой схемы "бумажного" НДС, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.

По информации агентства, мужчину задержали за границей. Сейчас ведется работа по организации его экстрадиции в Россию.

Один из источников назвал имя и фамилию задержанного – Александр Осин.

Человек с такими именем и фамилией числится в ЕГРЮЛ как учредитель и директор ООО "Контер" из Великих Лук, а также собственник зарегистрированного в том же городе ООО "Справочная 055".

ООО "Контер" работает в сфере информационных технологий и вычислительной техники, ООО "Справочная 055" занимается налоговым консультированием. Уставный капитал последнего составляет 10 тысяч рублей, в нем числится один сотрудник. "Справочная 055" работает уже 27 лет, однако, в частности, в 2025 году ее выручка была нулевой.

По делу теневой сети "бумажного" НДС задержан именно Александр Осин, связанный со "Справочной 055 подтвердил источник РБК

Схема "бумажного" НДС была раскрыта весной текущего года. В 2023-2025 годах в ее рамках были сформированы вычеты по НДС на 1,2 триллиона рублей. По имеющимся данным, ФЕС выявила более 35 тысяч клиентов теневой схемы.