Москва23 июлВести.В рамках совместной операции ФНС России и правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор теневой схемы "бумажного" НДС, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.
По информации агентства, мужчину задержали за границей. Сейчас ведется работа по организации его экстрадиции в Россию.
Один из источников назвал имя и фамилию задержанного – Александр Осин.
Человек с такими именем и фамилией числится в ЕГРЮЛ как учредитель и директор ООО "Контер" из Великих Лук, а также собственник зарегистрированного в том же городе ООО "Справочная 055".
ООО "Контер" работает в сфере информационных технологий и вычислительной техники, ООО "Справочная 055" занимается налоговым консультированием. Уставный капитал последнего составляет 10 тысяч рублей, в нем числится один сотрудник. "Справочная 055" работает уже 27 лет, однако, в частности, в 2025 году ее выручка была нулевой.
По делу теневой сети "бумажного" НДС задержан именно Александр Осин, связанный со "Справочной 055подтвердил источник РБК
Схема "бумажного" НДС была раскрыта весной текущего года. В 2023-2025 годах в ее рамках были сформированы вычеты по НДС на 1,2 триллиона рублей. По имеющимся данным, ФЕС выявила более 35 тысяч клиентов теневой схемы.