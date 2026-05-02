Москва2 мая Вести.Следователи СУ СКР по Московской области предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере директору австрийской компании "Экоком" Оливеру Кайзеру. По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, бизнесмен, обвиняемый в хищении при выполнении госконтракта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Кучино", находится в одном из подмосковных СИЗО.

По версии следствия, гражданин Австрийской Республики Кайзер Маг Юр Бакалавр Фил Оливер Паскаль, являясь руководителем коммерческой организации, с 2018 по 2020 год нарушил условия госконтракта при выполнении работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Кучино" на территории городского округа Балашиха. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был недавно продлен подмосковным судом отметил источник агентства

О октябре прошлого года прокуратура Московской области возбудила уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта "Экология" на сумму более 20 миллионов рублей при рекультивации полигона "Кучино". В надзорном ведомстве провели проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации государственного контракта на рекультивацию полигона "Кучино" в октябре 2019 года, в ходе которой выявлено нанесение ущерба бюджету.