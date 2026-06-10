Компанию "Экологистика" обвинили в неуплате налогов на 500 млн рублей СК выявил неуплату налогов компанией "Экологистика" на сумму 500 млн рублей

Москва10 июн Вести.Следственный комитет РФ выявил уклонение от уплаты налогов оператором по обращению с отходами ООО "Экологистика". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее данным, компания не заплатила более 500 миллионов рублей.

СК России выявлено уклонение от уплаты налогов монополистом в области обращения с отходами и охраны окружающей среды на сумму более 500 миллионов рублей сказала Петренко

Как выяснило следствие, гендиректор "Экологистики" Рустам Кочесоков, исполняя государственные контракты, специально искажал налоговую отчетность, чтобы занизить платежи. Чтобы создать видимость реальных сделок, использовались фирмы-однодневки. В итоге в бухгалтерской и налоговой отчетности отражались фиктивные расходы для нелегального получения вычетов по НДС.

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения.