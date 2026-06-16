Калужского бизнесмена осудят за неуплату налогов на 8 млн рублей

В Калуге осудят предпринимателя за неуплату налогов в размере более 8 млн рублей Калужского бизнесмена осудят за неуплату налогов на 8 млн рублей

Москва16 июн Вести.В Калуге следственные органы завершили расследование уголовного дела о неуплате налогов в крупном размере. Обвиняемый - руководитель предприятия в Калужской области – скрыл денежные средства, с которых взыскиваются налоги, на сумму более 8 млн рублей. Подробности в MAX сообщило региональное ведомство.

Как установило следствие, в 2025 году калужская строительная фирма не уплачивала налоги, в результате налоговый орган заблокировал ее счета.

С целью уклонения от уплаты налогов генеральный директор организации осуществлял расчеты с кредиторами и дебиторами, минуя расчетные счета компании… говорится в сообщении

В результате фигуранту удалось скрыть денежные средства на сумму более 8 млн рублей.

После пресечения преступной деятельности в ходе расследования фигурант признал вину. Все виды задолженности были погашены. Уголовное дело передано в суд.