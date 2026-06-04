Против задержавшего зарплату работодателя возбуждено уголовное дело на Сахалине По факту невыплаты зарплаты работнику организации на Сахалине заведено дело

Москва4 июн Вести.В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, сумма долга составила свыше 108 тысяч рублей, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

По версии следствия, с октября 2025 года по настоящее время руководитель одного из предприятий не выплатил свыше двух месяцев полную заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику предприятия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего отмечается в сообщении

Общая сумма долга составляет свыше 108 000 рублей.