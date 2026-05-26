Угольная компания в Кузбассе задолжала сотрудникам более 256 млн рублей

Больше 256 млн рублей задолжала работникам угольная компания Кузбасса Угольная компания в Кузбассе задолжала сотрудникам более 256 млн рублей

Москва26 мая Вести.В Кузбассе расследуется уголовное дело о невыплате заработной платы работникам коммерческой организации, сообщает региональное СУ СК.

Уточняется, что речь идет о компании УК "Северный Кузбасс".

Руководство предприятия не выплатило заработную плату работникам организации, общая сумма задолженности перед которыми превысила 256 млн рублей говорится в публикации Следкома Кузбасса в Telegram-канале

Отмечается также, что сейчас следствие ведет работу по возмещению перед потерпевшими задолженности по зарплате и иным выплатам, установленным законом.

Расследование этого уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.