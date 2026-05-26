Москва26 маяВести.В Кузбассе расследуется уголовное дело о невыплате заработной платы работникам коммерческой организации, сообщает региональное СУ СК.
Уточняется, что речь идет о компании УК "Северный Кузбасс".
Руководство предприятия не выплатило заработную плату работникам организации, общая сумма задолженности перед которыми превысила 256 млн рублейговорится в публикации Следкома Кузбасса в Telegram-канале
Отмечается также, что сейчас следствие ведет работу по возмещению перед потерпевшими задолженности по зарплате и иным выплатам, установленным законом.
Расследование этого уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.