RTVI: Горнякам трех шахт в ЛНР не заплатили за несколько месяцев

RTVI: Луганские шахтеры жалуются на долги по зарплате RTVI: Горнякам трех шахт в ЛНР не заплатили за несколько месяцев

Москва27 апр Вести.Работники шахт "Красный партизан", "Должанская-Капитальная" и имени Я. М. Свердлова в ЛНР пожаловались на задержки зарплат, а затем и на массовые сокращения, сообщает телеканал RTVI.

Эти предприятия находятся под управлением ростовского ООО "Торговый дом "Донские угли", которое сейчас проходит процедуру банкротства.

Как сообщил один из шахтеров, работающих на "Красном партизане", проблемы с зарплатой у людей начались в 2024 году, когда шахту передали инвестору. В первые рабочие дни текущего года горнякам вручили уведомление о сокращении в течение двух месяцев, а в марте шахта закрылась.

С декабря, когда нам в последний раз дали деньги, мы не получили ни копейки приводит его слова RTVI

У компании "Донские угли" значительные долги – в 2025 году ее совокупные обязательства превысили 25,7 миллиарда рублей. Российские суды рассматривают десятки исков к компании. Она также должна государству более 99 миллионов рублей налогов, отмечает телеканал.

В феврале стало известно, что правительство ЛНР расторгает договор с "Донскими углями" в отношении шахт "Красный партизан", "Должанская-Капитальная" и имени Я. М. Свердлова. Их планируется передать в управление республиканскому Главному управлению по реструктуризации шахт (ГУРШ).

Тем временем многие горняки остались без средств к существованию. Они уже обращались в СК, прокуратуру, администрацию президента, Роструд и другие ведомства, но те, по их словам, присылают отписки.