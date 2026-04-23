Москва23 апрВести.В Кемеровской области перед судом предстанет работник транспортной организации, по вине которого произошел сход 5 грузовых вагонов. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СКР.
В мае 2025 года обвиняемый не обеспечил надлежащее содержание и проведение ремонтных работ, что привело к сверхнормативному уширению рельсовой колеи и сходу 5 грузовых вагонов. Собственнику причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.
Таким образом, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
Завершено расследование уголовного дела в отношении дорожного мастера транспортной компании… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX