В Кузбассе под суд пойдет рабочий, по вине которого произошел сход 5 вагонов

Москва23 апр Вести.В Кемеровской области перед судом предстанет работник транспортной организации, по вине которого произошел сход 5 грузовых вагонов. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СКР.

В мае 2025 года обвиняемый не обеспечил надлежащее содержание и проведение ремонтных работ, что привело к сверхнормативному уширению рельсовой колеи и сходу 5 грузовых вагонов. Собственнику причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

Таким образом, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).