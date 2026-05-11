Сеть общепита в Новокузнецке должна сотрудникам более 7 млн, СК возбудил дело

Москва11 мая Вести.Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования обстоятельств невыплаты зарплат в Кемеровской области.

По данным, которые приводит в мессенджере MAX пресс-служба Следкома, речь идет о ситуации, сложившейся в Новокузнецке.

Уточняется, что сеть общественного питания задолжала своим работникам крупную сумму - более 7 миллионов рублей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело говорится в заявлении

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.