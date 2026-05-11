Москва11 маяВести.Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования обстоятельств невыплаты зарплат в Кемеровской области.
По данным, которые приводит в мессенджере MAX пресс-служба Следкома, речь идет о ситуации, сложившейся в Новокузнецке.
Уточняется, что сеть общественного питания задолжала своим работникам крупную сумму - более 7 миллионов рублей.
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное делоговорится в заявлении
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.