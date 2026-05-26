Москва26 маяВести.Организация, осуществляющая строительную деятельность во Владивостоке, нарушила сроки выплаты зарплаты более чем 30 работникам, задолжав им свыше 5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы. Установлено, что перед более чем 30 работниками образовалась задолженность на общую сумму свыше 5 млн рублейотметили в пресс-службе
В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Компания погасила задолженность по заработной плате перед работниками в полном объеме.