Дело о невыплате зарплаты морякам двух теплоходов возбуждено в Приморье

В Приморье возбуждено дело о невыплате зарплаты морякам двух теплоходов Дело о невыплате зарплаты морякам двух теплоходов возбуждено в Приморье

Москва25 июн Вести.Прокурорская проверка в Приморье выявила факт систематической невыплаты заработной платы членам экипажей теплоходов "Бикин" и "Хороль", что привело к возбуждению уголовного дела. Об этом в четверг сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Поводом для проверки стали обращения пятерых моряков, пожаловавшихся на нарушение трудовых прав. Установлено, что в феврале–марте заработная плата им не выплачивалась в установленные сроки, общая задолженность превысила 1,2 млн рублей.

На основании прокурорских материалов следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Генеральный директор компании привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение сроков выплаты зарплаты. Прокуратура продолжает контролировать погашение долга перед моряками.