Москва27 июн Вести.Уголовное дело о невыплате зарплаты пяти работникам строительной организации возбуждено в Благовещенске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в период с марта 2026 года по настоящее время руководство организации, осуществляющей свою деятельность в строительной сфере на территории области … не выплачивали свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты не менее чем пяти работникам