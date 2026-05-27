Следователи в Приамурье установили местонахождение пропавшей женщины с 5 детьми

Москва27 мая Вести.В Благовещенске установлено местонахождение женщины, покинувшей свое место жительства 30 апреля 2026 года вместе со своими пятью малолетними детьми, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.

В СМИ на протяжении последних суток активно распространялась информация о ее исчезновении.

Женщина с детьми проживает в квартире своей знакомой. В их отношении противоправных действий не совершалось отмечается в сообщении.

Следователи устанавливают причины и всех обстоятельства произошедшего.