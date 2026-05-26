В Благовещенске с апреля ищут мать с пятью детьми Baza: мать с пятью детьми таинственно пропала в Благовещенске

Москва26 мая Вести.В Благовещенске Амурской области таинственно пропала 33-летняя Ольга с пятью детьми. Полицейским удалось выйти с ней на связь, однако женщина категорически отказалась называть свое местоположение, сообщает Telegram-канал Baza.

О пропаже шестерых человек сообщили сотрудники школы и ПДН, когда старший ребенок перестал ходить в учебное заведение. Тогда сотрудники МВД начали поиск детей и женщины.

Выяснилось, что 33-летняя Ольга Кочергина забрала с собой пятерых детей и ушла из дома в неизвестном направлении еще 3 апреля отмечается в сообщении

Вскоре полиции удалось дозвониться до женщины, но где она находится, она так и не сказала.

Семья с положительной стороны не характеризуется. Из пятерых детей зарегистрированы только трое.