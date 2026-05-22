Москва22 маяВести.Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Зея Амурской области, она подозревается в укрывательстве находящегося в федеральном розыске знакомого, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Установлено, что на протяжении длительного времени подозреваемая укрывала у себя дома знакомого, находящегося в федеральном розыске, и являющегося фигурантом по уголовному делу о совершении особо тяжкого преступления.
Разыскиваемый мужчина задержанотмечается в сообщении
Проводится следствие.