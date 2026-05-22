СК: в Приамурье заведено дело за укрывательство преступника в розыске

Жительница Приамурья обвиняется в укрывательстве находящегося в розыске приятеля СК: в Приамурье заведено дело за укрывательство преступника в розыске

Москва22 мая Вести.Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Зея Амурской области, она подозревается в укрывательстве находящегося в федеральном розыске знакомого, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что на протяжении длительного времени подозреваемая укрывала у себя дома знакомого, находящегося в федеральном розыске, и являющегося фигурантом по уголовному делу о совершении особо тяжкого преступления.

Разыскиваемый мужчина задержан отмечается в сообщении

Проводится следствие.