Сотрудники ФСБ задержали женщину в Мариуполе за шпионаж в пользу ВСУ

Москва15 мая Вести.Сотрудники ФСБ задержали женщину в Мариуполе по подозрению в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и госизмене. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

Уточняется, что женщина установила контакт с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram.

Пресечена противоправная деятельность жительницы Мариуполя, подозреваемой в государственной измене. Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России отмечается в сообщении

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

Ранее сотрудники ФСБ в Ярославской области задержали россиянина, которого подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.