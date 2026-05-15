Москва15 маяВести.Сотрудники ФСБ задержали женщину в Мариуполе по подозрению в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и госизмене. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
Уточняется, что женщина установила контакт с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram.
Пресечена противоправная деятельность жительницы Мариуполя, подозреваемой в государственной измене. Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Россииотмечается в сообщении
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
Ранее сотрудники ФСБ в Ярославской области задержали россиянина, которого подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.