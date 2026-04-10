Москва10 апрВести.В Мариуполе пресечена противоправная деятельность сотрудника Мариупольской городской администрации. Гражданин РФ подозревается в государственной измене. Информацию предоставил ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, злоумышленник по собственной инициативе вступил в контакт в Telegram с украинскими спецслужбами.
Гражданин занимался передачей сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий он был задержан сотрудниками ФСБ Россииговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Мужчина заключен под стражу.