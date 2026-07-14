В России возбудили почти тысячу уголовных дел о невыплате зарплаты Следственные органы помогли вернуть долги по зарплатам на сумму 10 млрд

Москва14 июл Вести.Следственные органы помогли работникам вернуть долги по зарплатам на сумму 10 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, в 2026 году в центральный аппарат ведомства поступило почти 2,5 тысячи жалоб о невыплате зарплаты.

Общий ущерб по задолженностям перед работниками составил более 11 млрд рублей

На стадии следствия потерпевшим работникам возмещен ущерб на сумму 10 млрд рублей сказано в публикации в MAX

Всего в текущем году возбуждено около тысячи уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты и других выплат, а в суд направлено в полтора раза больше уголовных дел, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов, лидирующих по задолженностям в СК назвали Кемеровскую область – Кузбасс, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, Воронежскую, Тверскую, Тюменскую области, Хабаровский край и Еврейскую автономную область.