KP.RU: в России в 2025 году возбудили 190 уголовных дел по гособоронзаказу

В РФ в 2025 году возбуждено 190 уголовных дел, связанных с гособоронзаказом KP.RU: в России в 2025 году возбудили 190 уголовных дел по гособоронзаказу

Москва8 июл Вести.За 2025 год в России возбудили 190 уголовных дел, связанных с гособоронзаказом. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.

Согласно отчету Росфинмониторинга за 2025 год…, в России было возбуждено 190 уголовных и 100 административных дел по гособоронзаказам. Проверке подверглись 9 тысяч контрактов на общую сумму 14 трлн рублей. Благодаря этому удалось своевременно пресечь разворовывание 12 млрд рублей говорится в сообщении

Уточняется, что в правоохранительные органы поступило более 2,3 тыс. материалов, касающихся 60 тыс. исполнителей, благодаря чему в федеральный бюджет удалось возвратить 2,6 млрд рублей.

Ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан предложил запретить коррупционерам поступать на госслужбу.