Москва8 июлВести.За 2025 год в России возбудили 190 уголовных дел, связанных с гособоронзаказом. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.
Согласно отчету Росфинмониторинга за 2025 год…, в России было возбуждено 190 уголовных и 100 административных дел по гособоронзаказам. Проверке подверглись 9 тысяч контрактов на общую сумму 14 трлн рублей. Благодаря этому удалось своевременно пресечь разворовывание 12 млрд рублейговорится в сообщении
Уточняется, что в правоохранительные органы поступило более 2,3 тыс. материалов, касающихся 60 тыс. исполнителей, благодаря чему в федеральный бюджет удалось возвратить 2,6 млрд рублей.
Ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан предложил запретить коррупционерам поступать на госслужбу.