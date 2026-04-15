Гуцан: в казну перешли 2,5 трлн рублей активов стратегических предприятий за год

Москва15 апр Вести.В российскую казну в 2025 году перешли 2,5 триллиона активов стратегических предприятий, чьи владельцы действовали в ущерб интересам РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление генпрокурора страны Александра Гуцана в Совете Федерации.

По его словам, улучшение качества жизни граждан во многом зависит от стабильности экономики, поэтому важной задачей прокуратуры является укрепление имущественной и финансовой основ государства.

Ее реализация за счет исковых механизмов способствовала зачислению в казну активов стоимостью 2,5 триллионов рублей цитирует Гуцана агентство

Отмечается, что речь идет о 32 предприятиях нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры. Их владельцы выводили дивиденды за границу, уклонялись от уплаты налогов и увеличивали кредиторскую задолженность. К тому же они тратили часть прибыли на спонсирование вооруженных сил Украины.