Российские суды в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене

Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене Российские суды в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене

Москва3 мая Вести.Более 200 приговоров по уголовным делам о госизмене вынесли российские суды в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

В 2025 году по статье 275 УК РФ (государственная измена) осуждены 219 лиц отметили в пресс-службе

За шпионаж были осуждены 14 человек, за сотрудничество с иностранцами для оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ, — 29 человек. Все осужденные приговорены к лишению свободы, среди приговоров есть два пожизненных срока.

В 2025-м за госизмену были осуждены 197 мужчин и 22 женщины. Порядка 40% осужденных от 21 до 50 лет, почти четверть осужденных – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди осужденных за госизмену есть и 12 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Большинство осужденных за госизмену не имели постоянного источника дохода.