Генпрокуратура России: в 2025 году удалось добиться выдачи 186 разыскиваемых лиц

Генпрокуратура РФ раскрыла число выданных Москве за 2025 год преступников

Москва6 апр Вести.Генеральная прокуратура России в 2025 году добилась экстрадиции 186 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавляется, что в компетентные органы иностранных государств было направлено 579 запросов о выдаче преступников для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

Из них 231 запрос был адресован странам СНГ, еще 348 — государствам дальнего зарубежья. В результате 186 запросов получили положительный ответ: 123 — от государств — участников СНГ и 63 — от других стран.

Среди тех, кто удовлетворил запросы российской Генпрокуратуры, — Алжир, Греция, ОАЭ, Турция, Сербия, Черногория и другие.

Кроме того, Индонезия экстрадировала обвиняемых в организации преступного сообщества, превышении полномочий, получении взяток и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

Эквадор выдал человека, подозреваемого в 18 эпизодах мошенничества при получении соцвыплат.

Франция выдала обвиняемого в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и участии в деятельности признанной в России террористической организации.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что на территории Франции в настоящее время под арестом находятся 400 россиян.