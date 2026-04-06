Москва6 апрВести.Генеральная прокуратура России в 2025 году добилась экстрадиции 186 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
Добавляется, что в компетентные органы иностранных государств было направлено 579 запросов о выдаче преступников для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.
Из них 231 запрос был адресован странам СНГ, еще 348 — государствам дальнего зарубежья. В результате 186 запросов получили положительный ответ: 123 — от государств — участников СНГ и 63 — от других стран.
Среди тех, кто удовлетворил запросы российской Генпрокуратуры, — Алжир, Греция, ОАЭ, Турция, Сербия, Черногория и другие.
Кроме того, Индонезия экстрадировала обвиняемых в организации преступного сообщества, превышении полномочий, получении взяток и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.
Эквадор выдал человека, подозреваемого в 18 эпизодах мошенничества при получении соцвыплат.
Франция выдала обвиняемого в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и участии в деятельности признанной в России террористической организации.
Ранее в посольстве РФ сообщили, что на территории Франции в настоящее время под арестом находятся 400 россиян.