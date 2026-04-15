Москва15 апрВести.В 2025 году число уволенных в связи с утратой доверия возросло на треть и достигло почти одной тысячи служащих, приводит РИА Новости заявление генпрокурора РФ Александра Гуцана.
В целом в прошлом году прокурорами было пресечено почти 150 тысяч коррупционных нарушений, к разным видам ответственности привлечены 70 тысяч виновных лиц, по материалам надзорных проверок возбуждено 3700 уголовных дел, сообщил он в ходе выступления в Совете Федерации.
Гуцан отметил, что в сфере противодействия коррупции в 2025 году прокуроры использовали весь спектр полномочий – от профилактики нарушений до обеспечения неотвратимости наказания, а также возмещения причиненного ущерба и изъятия незаконно нажитого имущества.