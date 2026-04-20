Москва20 апр Вести.По запросу РБК Генпрокуратура представила подробный криминологический портрет российского коррупционера. В исследовании анализировались данные за период с 2018 по 2025 год.

Согласно полученным результатам, в 2025 году типичный коррупционер - это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, с высшим образованием, состоящий в браке, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности и совершивший преступление в регионе своего постоянного проживания.

В материале говорится, что с 2018 года в России было выявлено более 140 тысяч коррупционеров, из которых свыше 20 тысяч - только за 2025 год. Основную массу преступлений составляют случаи взяточничества: если в 2018 году на долю взяткодателей, взяткополучателей и посредников приходилось 48,4%, то к 2025 году этот показатель вырос до 67,4%.

По результатам исследования, коррупционеры существенно отличаются от других категорий преступников. Если среди всех правонарушителей более половины (57,2%) не имеют постоянного источника дохода, то среди лиц, замешанных в коррупционных делах, таких всего 15,4%. При этом почти половина коррупционеров (49,8%) - наемные сотрудники, а около 13% - предприниматели и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, коррупционные преступления редко совершаются в одиночку: в 2025 году 17,3% таких дел связаны с групповыми действиями, причем большинство из них (61,9%) - по предварительному сговору. Еще 33,1% эпизодов относятся к деятельности организованных групп.

Психологическое исследование выявило, что коррупционеры отличаются прагматизмом, целеустремленностью и завышенной самооценкой. Для них характерна высокая значимость нравственных категорий, таких как совесть и мораль, при этом ценность закона оценивается ими как низкая.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны России Павел Попов приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 19 годам колонии по уголовному делу о коррупции.