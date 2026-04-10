Экс-замглавы Минобороны РФ Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции

Москва10 апр Вести.Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 19 годам колонии по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Павел Попов обвинялся по нескольким статьям УК РФ: получение взятки на общую сумму более 45 млн рублей, мошенничество, в том числе многомиллионное хищение бюджетных денег при строительных работах в парке "Патриот", незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему, служебный подлог и превышение должностных полномочий.

Признать Попова Павла Анатольевича виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 19 лет … исправительной колонии строгого режима приводятся слова судьи



Ко всему прочему, фигурант оштрафован на 85 млн руб., ему также запрещено занимать должности в государственных органах на 7 лет.

Адвокат осужденного Денис Сагач заявил, что приговор будет обжалован, поскольку является "незаконным и необоснованным".

Из-за состояния здоровья 69-летнего Попова не доставили в зал заседания, он слушал приговор по видео-конференц-связи из СИЗО.