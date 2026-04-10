Москва10 апр Вести.Суд конфисковал в доход государства 45 млн рублей экс-замглавы Минобороны России Павла Попова, осужденного на 19 лет колонии по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Конфисковать … 45 миллионов рублей в доход бюджета РФ приводятся слова судьи

Павел Попов обвинялся по нескольким статьям УК РФ: получение взятки на общую сумму более 45 млн рублей, мошенничество, в том числе многомиллионное хищение бюджетных денег при строительных работах в парке "Патриот", незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему, служебный подлог и превышение должностных полномочий.

Помимо приговора в виде лишения свободы на 19 лет колонии строгого режима, экс-замглавы Минобороны лишен звания генерала армии в отставке и оштрафован на 85 млн рублей.

Адвокат осужденного Денис Сагач заявил, что приговор будет обжалован, поскольку является "незаконным и необоснованным".