Москва18 маяВести.В России увеличивается количество уголовных и административных дел по заявлениям граждан. Об этом пишет KP.RU.
При этом жалобы можно подавать, "не вставая с дивана". По данным Роскомнадзора, в 2024 году в ведомство поступило свыше 86 тысяч обращений, а в 2025-м - уже 251 856.
Россияне все тщательнее следят за тем, кто что пишет и смотрит в интернетеговорится в материале
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что граждане обязаны сообщать о правонарушениях, однако "история с кляузами ради чьей-то выгоды (чтобы потрепать нервы или припугнуть, шантажировать) может иметь противозаконную составляющую.