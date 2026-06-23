Москва23 июн Вести.Совокупная задолженность россиян и компаний перед российским бюджетом к апрелю 2026 года составила рекордную сумму в 4 трлн рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что 1,7 трлн рублей из общей суммы приходятся на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальную часть составляют пени, штрафы и проценты, начисленные за просрочку платежей.

По словам экспертов, это связано с ухудшением финансового положения бизнеса на фоне высоких ставок по кредитам, роста издержек и замедления экономической активности. Также на этот показатель влияют расширение круга плательщиков НДС и более активное выявление нарушений со стороны соответствующих органов.

В дальнейшем рост задолженности может привести к увеличению числа финансово нестабильных компаний, полагают эксперты.

Девятого июня эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина заявила, что в России суды ужесточили подход к процедуре банкротства физических лиц. Об этом говорит трехкратное увеличение числа отказов в списании долгов за последний год.