Москва4 авг Вести.Просроченная задолженность по зарплате строительных компаний в России достигла 1,46 млрд рублей по состоянию на 30 июня - это в 2,13 раза больше, чем годом ранее, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

Официальная задолженность российских стройкомпаний по зарплате по итогам июня составила 1,46 млрд руб., это более чем вдвое превышает показатель годовой давности говорится в сообщении

По информации издания, рост задолженности по зарплате связан с высоким уровнем дебиторской задолженности. Гендиректор ГК "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев пояснил, что когда заказчик задерживает оплату выполненных работ, кассовый разрыв постепенно распространяется по всей цепочке исполнителей и в конечном счете ведет к задержкам выплат сотрудникам.

При этом стоимость заемных средств для покрытия текущих нужд остается слишком высокой, либо компаниям просто отказывают в кредитах. На это указал президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Это в свою очередь накладывается на рост стоимости строительных материалов и увеличение НДС с 1 января 2026 года.

В таких условиях некоторые компании вынуждены сокращать расходы, увольнять сотрудников или откладывать выплаты, отметил управляющий партнер группы "Мета" Максим Лещев.

В то же время не исключено, что сумма в 1,46 млрд рублей, вероятно, не отражает всю задолженность застройщиков перед работниками. Реальный размер долга может быть гораздо выше, поскольку официальная статистика не учитывает зарплаты в малом бизнесе и объем серой занятости.

Партнер CMWP Павел Якимчук предположил, что задержка выплат – это временные трудности, которые начнут решаться в ближайшее время из-за планируемого дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления строительной активности.

Ранее в СК сообщали, что в России возбудили почти тысячу уголовных дел о невыплате зарплаты, работникам удалось вернуть долги по зарплатам на сумму 10 млрд рублей.