Superjob: прирост зарплат рабочих в промышленности снизился почти вдвое за год

Темпы роста зарплат рабочих в России замедлились Superjob: прирост зарплат рабочих в промышленности снизился почти вдвое за год

Москва16 июл Вести.Темпы роста зарплат представителей рабочих профессий в России за последний год замедлились. Об этом РБК сообщили в сервисе SuperJob.

По данным аналитиков, если год назад зарплаты рабочих в промышленности в Москве увеличивались на 12,8%, то теперь рост составил 7,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах.

Аномально высокий спрос на кадры постепенно сменяется более сдержанной динамикой говорится в материале

При этом наиболее заметно выросли зарплаты токарей и фрезеровщиков – на 17-18%, тогда как у механиков и слесарей механосборочных работ прибавка составила 4-5%.

В компании также сообщили, что число вакансий в отрасли сократилось на 19%, однако дефицит кадров в промышленности по-прежнему сохраняется.

Ранее специалист рассказал, что средняя зарплата в стране может достичь 137 тысяч рублей в следующем году. По словам эксперта, точная сумма будет зависеть от внутренней стратегии компании.