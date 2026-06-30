ТАСС: за 5 лет средняя зарплата в Москве выросла более чем на 103 тыс. рублей

ТАСС: средняя зарплата в Москве выросла за 5 лет более чем на 103 тыс. рублей ТАСС: за 5 лет средняя зарплата в Москве выросла более чем на 103 тыс. рублей

Москва30 июн Вести.В Москве средняя заработная плата за последние 5 лет выросла более чем на 103 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Согласно последним данным Росстата, жители столицы в 2026 году получают в среднем 219,6 тыс. рублей. В 2021-м они зарабатывали в среднем по 116,3 тыс. рублей. Соответственно, зарплата выросла более чем на 103 тыс. рублей говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в Москве средняя зарплата выросла более чем на 30 тысяч рублей за год. Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами в рейтинге российских регионов по доходам населения.

В целом по России средний сровень оплаты труда в марте текущего года составил 112 654 рубля.