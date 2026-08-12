Доцент Балынин рассказал о росте медианной зарплаты в России на 85% за пять лет

Медианная зарплата в России увеличилась за пять лет на 85% Доцент Балынин рассказал о росте медианной зарплаты в России на 85% за пять лет

Москва12 авг Вести.Медианная заработная плата в России увеличилась за последние пять лет на 85%, то есть почти на 30 тыс. руб., заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью ТАСС.

В частности, медианная зарплата составляла пять лет назад 35370 руб., а к 2025 году достигла 65307 руб.

При этом среднемесячная зарплата поднялась за пять лет на 78% - с 57244 руб. до 101 784 руб., что соответствует прибавке в размере 44,5 тыс. руб.

Балынин обратил внимание на постепенное сближение размеров среднего и медианного заработков. Так, если в 2021 году соотношение составляло 1,62, то к 2025 году - 1,56.

К концу 2026 года тенденция сохранится, и соотношение уменьшится до 1,52–1,55. Кроме того, до конца года медианная зарплата может прибавить еще от 12,5% до 21%, составив от 73,5 руб. до 79 тыс. руб.

Между тем темпы роста зарплат существенно замедлились с начала года. Так, прибавку к зарплате получили в январе-марте лишь 10% граждан, тогда как в январе-марте 2025 года - 14%.