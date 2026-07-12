В 2027 году средний доход россиянина может достигнуть 137 тысяч рублей

Эксперт: средняя зарплата в России может достичь 137 тысяч рублей в 2027 году В 2027 году средний доход россиянина может достигнуть 137 тысяч рублей

Москва12 июл Вести.Уже в следующем году средняя заработная плата в России может достигнуть 137 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"По моим прогнозам, в среднем за текущий год средняя зарплата достигнет величины в диапазоне от 114 тысяч до 120 тысяч рублей , а в следующем — от 126,5 тысячи до 137 тысяч рублей", — предположил эксперт.

По словам Балынина, в текущему году средние зарплаты вырастут примерно на 11-14%, в зависимости от сценария. Он подчеркнул, что у разных организаций возможности по обеспечению зарплатных предложений сильно варьируются. При этом точная сумма будет зависеть от внутренней стратегии компании: как будут использоваться эти возможности.