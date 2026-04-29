Разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тыс. рублей

Названа величина разрыва между зарплатами мужчин и женщин в РФ Разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тыс. рублей

Москва29 апр Вести.Разрыв между средними заработными платами мужчин и женщин в России в 2025 году составлял почти 40 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что средние зарплаты в октябре пошлого года составляли 117,7 тысячи рублей у мужчин и 79 тысяч рублей у женщин.

Таким образом, разрыв между трудовыми доходами вырос до 38,7 тысячи рублей отметили в агентстве

Там также уточнили, что мужчины в 2025 году в среднем работали больше женщин – 42 часа в неделю против 40.