Москва7 маяВести.Компании строительной отрасли в РФ находятся в острой фазе кризиса, которая может продлиться ближайшие два–три года. Об этом говорится в докладе экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Согласно данными, которые опубликовало издание "Известия", в строительном секторе уже закрепился спад. Компаниям приходится направлять на выплату процентов по своим задолженностям 37% прибыли, что является рекордным показателем.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в строительстве: чистые обязательства девелоперов достигли 481% EBITDA, то есть совокупный долг почти в пять раз превышает прибыль отраслиговорится в материале
Ранее в Минстрое РФ напомнили застройщикам, что проекты, которые были начаты с привлечением средств дольщиков, должны быть сданы в срок. Задержку нельзя оправдывать нехваткой денежных средств.