В РФ долговая нагрузка на строительные компании достигла почти 500%

Совокупный долг строительной отрасли в РФ почти в 5 раз превышает прибыль В РФ долговая нагрузка на строительные компании достигла почти 500%

Москва7 мая Вести.Компании строительной отрасли в РФ находятся в острой фазе кризиса, которая может продлиться ближайшие два–три года. Об этом говорится в докладе экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Согласно данными, которые опубликовало издание "Известия", в строительном секторе уже закрепился спад. Компаниям приходится направлять на выплату процентов по своим задолженностям 37% прибыли, что является рекордным показателем.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в строительстве: чистые обязательства девелоперов достигли 481% EBITDA, то есть совокупный долг почти в пять раз превышает прибыль отрасли говорится в материале

Ранее в Минстрое РФ напомнили застройщикам, что проекты, которые были начаты с привлечением средств дольщиков, должны быть сданы в срок. Задержку нельзя оправдывать нехваткой денежных средств.