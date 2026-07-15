Строительство в России переживает самый большой спад за 10 лет "Известия": объем строительных работ в России снижается пятый месяц подряд

Москва15 июл Вести.Объем строительных работ в России сокращается пятый месяц подряд, что является самым продолжительным спадом в отрасли со времен кризиса 2015-2016 годов. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет газета "Известия".

За январь – май 2026 года объем строительных работ снизился на 7,4%, а ввод жилья сократился на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами эксперты называют высокую ключевую ставку, подорожание строительства и снижение спроса на жилье. Дополнительное влияние оказали ограничения льготной ипотеки: с февраля действует правило "один льготный кредит на одну семью", а банки сейчас отклоняют около 60% заявок на жилищные кредиты.

Спад уже затронул смежные отрасли: производство цемента упало на 16,2%, металлоконструкций – на 8,7%, а фанеры – на 11,6%. По оценкам экспертов, восстановление строительного рынка возможно после существенного снижения ключевой ставки.