ФНС инициировала почти каждое четвертое банкротство компаний в РФ В России во II квартале инициировали более 2 тыс. процедур банкротства

Москва16 июл Вести.Доля Федеральной налоговой службы (ФНС) среди инициаторов процедур банкротства российских компаний выросла до 23% Такие данные Федресурса есть в распоряжении "Известий".

Во II квартале 2026 года в России инициировали более 2 тыс. процедур банкротства. Около 60 % заявлений подали кредиторы, еще 17% — сами должники, а 23% — налоговая служба.

Число обращений ФНС в арбитражные суды с требованием признать компании несостоятельными за год увеличилось более чем втрое — примерно с 2 тыс. до почти 7 тыс. уточнили в Федресурсе

При этом в налоговой службе существуют свои реабилитационные инструменты, которые дают шанс компаниям-должникам восстановиться. Так, с начала года после обращения налоговой в суд с заявлениями о банкротстве в рамках согласительных процедур удалось урегулировать задолженность более чем на 58 млрд рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.