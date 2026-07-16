Москва16 июл Вести.Темпы роста количества внесудебных банкротств россиян во втором квартале 2026 года замедлились, прирост составил 13,1%, достигнув 17,9 тысячи процедур. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федресурса приводит ТАСС.

Отмечается, что за первые шесть месяцев года этот показатель вырос на 9,1%, до 34,3 тысячи случаев, что существенно ниже динамики 2025 года, когда рост составлял 25% во втором квартале и 24,3% за первое полугодие.

Число судебных банкротств граждан также демонстрирует снижение темпов роста. Во втором квартале этого года суды инициировали 140,03 тысячи процедур в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что лишь на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В первом полугодии количество банкротств возросло на 6,8%, тогда как годом ранее прирост был на уровне 36,4%.

Эксперты Федресурса отмечают рост популярности планов реструктуризации долгов, утверждаемых судами. Их количество в первой половине 2026-го увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а доля в общем объеме процедур выросла с 0,4% до 1%. Количество отказов судов в освобождении граждан от долгов за полгода увеличилось в 2,9 раза, а их доля повысилась с 1,1% до 2,4%.

Налицо тенденция ужесточения подхода судов, которые все чаще отказывают в освобождении от долгов недобросовестным должникам. На этом фоне логичным выглядит спад темпов роста числа банкротств. При этом процедура остается актуальной заявил руководитель Федресурса Алексей Юхнин

Первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников подчеркнул, что внесудебное банкротство остается важным инструментом для социально уязвимых граждан, предоставляя возможность урегулировать проблему с долгами законным путем.

Процедура проходит в МФЦ с минимумом формальностей и бесплатна для граждан. Механизм продолжает быть востребованным пояснил первый замминистра

Аналитики также отмечают, что число конкурсных производств в январе–июне 2026 года (3 547) на 20,8% ниже среднего показателя за аналогичные периоды 2019–2025 годов (4 476).

В то же время количество процедур внешнего управления и финансового оздоровления увеличилось до 31 случая (0,9% от общего числа) против 23 (0,7%) в первой половине 2025 года.

Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный, — объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов добавил Юхнин

Ранее газета "Известия" написала, что суды в России стали чаще отказывать физлицам-банкротам в списании долгов.